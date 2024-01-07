توجيه عاجل من رئيس هئية التقاعد بعد ايقاف بعض الرواتب التقاعدية

2024-01-07 20:28:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

رداً على ما تناولتهُ مواقع التواصل الاجتماعي لزخم المراجعين الحاصل في صندوق تقاعد موظفي الدولة في بناية الوثبة نتيجة ايقاف بعض الرواتب التقاعدية لتحديث بياناتهم حيث وجه السيد رئيس الهياة السيد ماهر حسين رشيد ادارة الصندوق اتخاذات اجراءات سريعة لمعالجة الموقف ضمن خطة الهياة بتبسيط الاجراءات واستلام طلبات المتقاعدين ومعالجتها الكترونياً خلال ٧٢ ساعة عمل وتمديد ساعات الدوام الرسمي. دون تحمل المتقاعدين عناء المراجعة اضافة إلى محاسبة الموظفين المقصرين .





هيأة التقاعد الوطنية

الإعلام والاتصال الحكومي

٧ كانون الثاني ٢٠٢٤