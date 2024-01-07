لصوص بزي موظفي كهرباء يفشلون بعملية سطو مسلح في النجف

2024-01-07 20:52:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بأن لصوص مجهولين قاموا بعملية سطو مسلح فاشلة في قضاء المناذرة جنوبي محافظة النجف.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "لصّين مجهولين يرتديان زي موظفي وزارة الكهرباء، حاولوا الدخول لأحد المنازل بمنطقة حي الإعمار في قضاء المناذرة، بحجة قراءة مقياس الكهرباء، لغرض تنفيذ عملية سرقتهم، لكنها باءت بالفشل بعدما قامت النساء الموجودات في المنزل المستهدف بكشفهم ثم الصراخ بصوت عالٍ لطلب النجدة من الجيران".

وأضاف المصدر، أن "اللصوص هربوا بسرعة كبيرة، دون اللحاق بهم من قبل مواطني المنطقة التي حصلت فيها محاولة سرقة المنزل".