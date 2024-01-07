خمسة انتصارات وتعادلان في دوري المحترفين لكرة الصالات

2024-01-07 21:02:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حققت خمسة فرق كروية الفوز فيما تعادل فريقان، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري المحترفين العراقي لكرة الصالات.

وتمخضت نتائج المباريات عن فوز نادي الشرطة على نادي مصافي الوسط بنتيجة 6-4، كما فاز نادي الأمانة على نادي القوة الجوية بنتيجة 5-2، وكذلك تخطى نادي نفط البصرة نادي بلدية البصرة بنتيجة 5-0.

وأيضاً تفوق غاز الجنوب على نادي الشباب البصري بنتيجة 5-1، وانتصر نادي نفط الوسط على نادي الشرقية بنتيجة 4-2.

في حين تعادل نادي آليات الشرطة مع نادي نينوى بنتيجة 2-2، وكذلك تعادل نادياً الموارد المائية والحشد الشعبي بنتيجة 1-1.

وتصدر نفط البصرة ترتيب الفرق برصيد 27 نقطة بعد انتهاء الجولة التاسعة، يليه نادي الشرطة ثانياً برصيد 25 نقطة، ثم نفط الوسط ثالثاً برصيد 25 نقطة أيضا بفارق الأهداف عن الشرطة.