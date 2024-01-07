استدرجته فتاة.. العثور على جثة شرطي شمال بغداد قتلته عصابة

2024-01-07 21:14:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (7 كانون الثاني 2024)، بالعثور على جثة شرطي قتلته عصابة شمال العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "معلومات وردت من وحدة التاجي بوجود جثة مرمية في أحد البزول ضمن منطقه 24 ابو عظام، بقرية السلايط عائدة للمجنى عليه وهو منتسب في شرطة النجدة".

وبين انه "وبعد جلب جثة المنتسب ورميها بعد قتله من قبل عصابة قامت باستدراجه بواسطة فتاة في حي تونس ببغداد، وتم القاء القبض على العصابة وبعد اعتراف المتهمين تم الاستدلال لمكان الجثة من قبل مركز شرطة الصليخ بالاشتراك مع القوه الماسكة".

وأشار المصدر الى "رفع الجثة من قبل مركز شرطة الصليخ لغرض اكمال التحقيقات اللازمة كون الجريمة حدثت ضمن اعمال مركزهم في منطقه حي تونس".