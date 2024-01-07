التقاعد تصدر بيانا بشأن معالجة ايقاف صرف بعض الرواتب التقاعدية

2024-01-07 21:24:01 - المصدر: واع

بغداد- واعاصدرت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الاحد، بيانا بشأن معالجة ايقاف صرف بعض الرواتب التقاعدية.وقالت الهيأة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إنه "رداً على ما تناولتهُ مواقع التواصل الاجتماعي لزخم المراجعين الحاصل في صندوق تقاعد موظفي الدولة في بناية الوثبة نتيجة ايقاف بعض الرواتب التقاعدية لتحديث بياناتهم حيث وجه رئيس الهياة ماهر حسين رشيد ادارة الصندوق اتخاذات اجراءات سريعة لمعالجة الموقف ضمن خطة الهياة بتبسيط الاجراءات واستلام طلبات المتقاعدين ومعالجتها الكترونياً خلال ٧٢ ساعة عمل وتمديد ساعات الدوام الرسمي، دون تحمل المتقاعدين عناء المراجعة اضافة إلى محاسبة الموظفين المقصرين".