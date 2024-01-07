2024-01-07 21:34:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- فاطمة رحمةكشف وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني، اليوم الأحد، أن مهرجان المسرح العربي سيشهد تقديم 21 عرضا مواز وتنافسي، فيما أشار الى أن المسرح هو رسالة الى المجتمع والى الحياة.وقال البدراني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الثقافة الرسمية والثقافة الجماهيرية لا يمكن الفصل بينها لأن الادوات هي واحدة"، مبينا أن "وزارة الثقافة ونقابة الفنانين مكملة لبعضها البعض ".وبشأن مهرجان المسرح العربي بدورته الـ14، أكد البدراني أن "هذا المهرجان تقيمه الهيئة العربية للمسرح منذ 14 عاما، حيث كانت الدورة السابقة في المغرب العربي، وتقرر ان تكون الدورة الـ14 في بغداد"، موضحا أن "بغداد مستعدة لإقامة هذا المهرجان والمهرجانات الأخرى ان كانت مسرحية أو سينمائية أو ثقافية أو شعرية".وبين أن "ذلك جاء بفضل الاستقرار الكبير الذي شهدته جميع المحافظات العراقية خلال حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي قدم مع حكومته كل غال ونفيس من اجل ان يتحقق الاستقرار ويعم السلام في جميع أرجاء العراق"، لافتا الى ان "ذلك بدى واضحا من خلال ما يلاحظ الشارع والمجتمع العراقي حركة البناء وحركة الإعمار والخدمات بشكل كامل وحركة استقرار على الصعيد المؤسساتي".وذكر أن "21 عرضا سيقدم خلال مهرجان المسرح العربي بعضها تنافسي والبعض الآخر مواز"، لافتا الى أن "العراق يشارك بثلاثة عروض مسرحية ضمن المهرجان كما ستشارك جميع الدول العربية أعمال المسرحية".