جلسات مفتوحة وتقسيم محافظات.. الإطار يتحدث عن حكومات "حصرية"

2024-01-07 21:42:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف الإطار التنسيقي، يوم الأحد، حقيقة حسم ملف المحافظين، فيما أكد عدم التجديد لأي محافظ سابق إلا لأجل الحفاظ على المصلحة العامة.

وأشار مصدر مطلع في الإطار، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى عدم وجود أي حراك سياسي داخل المحافظات من أجل اختيار المحافظين، والأمر بات محصوراً بيد القيادات المركزية لقوى الإطار التنسيقي فقط، وما يشاع عن اختيار المحافظين في الوقت الحالي غير صحيح اطلاقاً، وقوى الإطار الآن في طور وضع المفاهيم العامة للعمل المقبل، ولم تصل إلى مرحلة المصاديق".

وأضاف المصدر، أن بحكم القانون قبل تاريخ 9/2/2024 ينتهي كل شيء وتكون قوى الإطار اختارت المحافظين ومجالس المحافظة باشرت بعملها بعد مصادقة مجلس المفوضين عليها، وفي حال فشلت، فإن جلسات مجالس المحافظة تبقى مفتوحة لتلافي أي خرق قانوني يحصل لما بعد تلك المرحلة".

وأكد المصدر أن "القوى المركزية قسمت المحافظات إلى 3 مجموعات (ألف وباء وجيم) لغرض حسمها بشكل أسرع لمناصب المحافظين".

وأوضح أن "قرار قوى الإطار التنسيقي واضح، وهو عدم تسلم أي محافظ سابق لمنصبه مرة أخرى خلال المرحلة المقبلة، إلا إذا تطلب الأمر الحفاظ على المصلحة العامة، وحينها ستقدر هذا الملف قوى الإطار المتصدية للملف كونها الكتلة الأكبر والتي تعتبر المصلحة العامة فوق كل شيء لديها".