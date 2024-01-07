2024-01-07 22:00:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد (7 كانون الثاني 2024)، عن آلية حسم اختيار رئيس مجلس النواب الجديد، بعد استمرار الخلافات.

وقال النائب عن الاطار سالم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الخلافات السياسية ما بين القوى السياسية السنية بشأن المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب الجديد، مازالت مستمرة دون الاتفاق على اسم أي مرشح حتى الساعة".

وبين العنبكي انه "بسبب استمرار هذه الخلافات سيكون حسم اختيار رئيس البرلمان الجديد بيد النواب، وسيتم فتح باب الترشيح، واي مرشح يحصل على اغلبية أصوات النواب، سيكون هو الرئيس الجديد، ونتوقع هذا السيناريو هو الأقرب للمشهد خلال الأيام القليلة المقبلة".

ويبدأ البرلمان يوم الثلاثاء المقبل فصله التشريعي الجديد معلنا انتهاء العطلة التشريعية، فيما لاتزال الاتفاقات غير محسومة بشأن المرشح البديل للحلبوسي، بسبب استمرار الخلافات بين الاطراف السياسية السنية.

ووفقا لذلك، فأن حسم منصب رئيس البرلمان "سيسلب" من يد وخيارات القوى السياسية الكبرى، اذا ما تم حسمه بطريقة الترشيح والتنافس.