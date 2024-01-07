2024-01-07 22:01:07 - المصدر: سامسونج

SmartThings Energy أول خدمة تتكامل مع واجهة برمجة تطبيقات Tesla لتمكين تجربة الطاقة المنزليّة

سيول، كوريا، 7 يناير 2024: أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن تعاونها مع Tesla، عبر إنشاء خدمة تكامل تربط SmartThings Energy من سامسونج بمنتجات Tesla مثل بطارية Powerwall المنزلية، ومحوّل الطاقة الشمسية Solar Inverter، وحلول شحن موصلات Wall Connector، والمركبات الكهربائية، وسيتمّ تقديم هذا التعاون خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة CES 2024. ومن خلال الاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة الخاصة بشركة [1]Tesla، يسمح هذا التعاون بتوسيع مستوى الاتصال الذي توفره SmartThings Energy، مما يساهم في تحقيق رؤية سامسونج المتمثلة في تقديم تجارب منزلية أكثر ملاءمة وسلاسة للمستهلكين.

وقال تشانوو بارك، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق تطوير إنترنت الأشياء في مركز منصة الأجهزة في سامسونج: "يمكن لعملاء برنامج Tesla للطاقة الآن إدارة ومراقبة حالة الطاقة في منازلهم عبر أداة SmartThings Energy وأجهزة سامسونج بالإضافة إلى تطبيق Tesla، مما يضمن مزيدًا من الوصول والاتصال. يعد هذا التعاون الجديد علامة فارقة لشركة سامسونج في جعل حلولنا متاحة على نطاق أوسع خارج الأجهزة المنزلية."

وتتجسّد الميزة الرئيسية للمستهلك من تعاون سامسونج مع Tesla في السماح لـ SmartThings Energy بالاتصال ببطارية Tesla Powerwall، ومحوّل الطاقة الشمسية Solar Inverter، وحلول شحن موصلات Wall Connector، والمركبات الكهربائية، مما يوفّر لـ SmartThings Energy إمكانيّة عرض المعلومات المتعلقة بإنتاج الطاقة وتخزينها واستخدامها لدى المستخدمين.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستهلكون من الاستعداد بشكل استباقي لانقطاع التيار الكهربائي من خلال قدرة SmartThings Energy على المزامنة مع وظيفة "Storm Watch" الخاصة ببطارية Powerwall ضمن تطبيقTesla ، بحيث يُمكن في حالة الظروف الجويّة القاسية مثل الأعاصير أو تساقط الثلوج بكثافة، تنبيه المستخدمين من خلال SmartThings على أجهزة تلفزيون سامسونج وهواتفهم المحمولة المتصلة بالإضافة إلى تطبيق Tesla . وعلاوة على ذلك، يمكنهم تنشيط وضع AI Energy قبل وأثناء انقطاع التيار الكهربائي لزيادة الطاقة الاحتياطية المتبقية في بطارية .Tesla Powerwall

ويعد استخدام سامسونج لواجهة برمجة تطبيقات Tesla جزءًا من سعيها المستمر نحو تحقيق تقدم كبير في مشروع Net Zero Home وتعزيز تجربة الأجهزة المتعددة لمستخدمي SmartThings.

وأعرب درو باجلينو من Teslaعن حماسه لدمج منتجات الشركة مع الأجهزة والبرامج الذكية الأخرى الموجودة في منازل العملاء. وقال: "قدمت Tesla مؤخرًا FleetAPI، مما يتيح للمطورين التعامل ليس فقط مع سياراتهم ولكن أيضًا مع Powerwall، ومحوّل الطاقة الشمسية Solar Inverter، وحلول شحن موصلات Wall Connector، ويسعدنا أن سامسونج اختارت أن تكون من أوائل المطورين، نظرًا لمكانتها الرائدة في مجال تكنولوجيا المنازل الذكية الاستهلاكية. سيمكن هذا التعاون العملاء من مراقبة حالة اتصال الشبكة الخاصة بهم عبر الأجهزة المختلفة وإدارة الأحمال الكهربائيّة المنزلية بذكاء، وبالتالي تحسين استخدام طاقة Powerwall عند فصلها عن الشبكة".

وسيتم عرض SmartThings Energy المتصلة بـ Tesla Powerwall لأول مرة في جناح سامسونج ضمن معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة CES® 2024. وتعدّ الخدمة الفعلية قيد التطوير في الوقت الراهن، ومن المقرر إطلاقها خلال الربع الثاني من عام [2]2024. مع التنويه إلى أن الميزات الموضحة أعلاه قابلة للتغيير.