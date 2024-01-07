ليفربول يطرد آرسنال من كأس الاتحاد بفوز مثير

2024-01-07 22:10:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

نجح ليفربول في تحقيق فوز مثير على آرسنال في عقر داره بهدفين دون رد، اليوم الأحد (7 كانون الثاني 2024)، ليتجاوز الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاءت ثنائية الريدز في الدقيقتين 80 و90+5 عبر جاكوب كيويور (هدف عكسي) ولويس دياز.

أولى المحاولات جاءت عن طريق أصحاب الأرض بعدما أطلق هافيرتز تسديدة من على حافة منطقة الجزاء، لكن أليسون كان لها بالمرصاد.



وكان آرسنال على مقربة من هدف محقق، لكن دفاع الريدز كان صامدا، فضلا عن رد العارضة لتسديدة أوديجارد القوية من داخل منطقة الجزاء.



ولم يستطع ليفربول تهديد مرمى آرون رامسديل حتى الدقيقة 22، التي شهدت ارتقاء نونيز لعرضية من ركنية، موجها ضربة رأسية بالقرب من المرمى، لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن.

ووقف أليسون مجددا أمام محاولات الجانرز بتصديه لتسديدة رايس قبل أن يعود لحرمان بن وايت من الهدف الأول بتصدٍ رائع.

وسنحت فرصة لهافيرتز داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد كرة ضعيفة استقرت بين أحضان حارس ليفربول.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بثوان معدودة، أطلق أليكسندر أرنولد تصويبة صاروخية من قلب منطقة الجزاء، لترتطم الكرة في العارضة وتضيع على الريدز فرصة التقدم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بعد 5 دقائق فقط على بداية الشوط الثاني، قابل ساكا عرضية داخل منطقة الجزاء، بتسديدة كادت تسفر عن هدف لولا براعة أحد المدافعين في التصدي لها.

وجاء الرد من نونيز بتسديدة من على حافة منطقة الجزاء، لكنها لم تكن بالدقة الكافية، لتمر إلى جوار المرمى.

وأرسل هافيرتز عرضية نحو ساكا من جديد، قابلها الأخير بتسديدة على الطائر، علت العارضة.

وظهرت شراسة ليفربول بشكل واضح في آخر ربع ساعة، حيث كاد دياز أن يصطاد شباك المدفعجية لولا براعة رامسديل الذي حول الكرة إلى ركنية.

وارتقى جوتا للعرضية التي وصلته من الركنية، موجها ضربة رأسية متقنة، لكن العارضة حالت دون وصول الكرة للشباك.



وترجم ليفربول زحفه الهجومي مع حلول الدقيقة 80 من ركلة ركنية، حولها جاكون كيويور بالخطأ إلى شباك فريقه، محرزا هدف تقدم الضيوف.

وبينما أراد آرسنال البحث عن التعادل، أطلق دياز رصاصة الرحمة عليه بعدما أنهى هجمة مرتدة بتسديدة صاروخية من داخل المنطقة، عجز رامسديل عن منعها من دخول الشباك في آخر اللحظات.