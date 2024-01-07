2024-01-07 22:13:52 - المصدر: سامسونج

تُسهم ثلاجة BESPOKE 2024 بأربعة أبواب والمزودة بوضع Flex™ وتقنية AI Family Hub+ وميّزة AI VISION Inside ، وطبّاخ Anyplace Induction المتصل بتطبيق Samsung Food المحدّث بالذكاء الاصطناعي، في تشكيل منظومة غذاء متكاملة.

بغداد، العراق،: أعلنت سامسونج للإلكترونيّات عزمها الكشف عن أحدث منتجات وتطبيقات وميزات المطبخ من سامسونج، المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمتصلة بتطبيق SmartThings؛ خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة CES 2024، مما يتيح منظومة توفر تجارب أفضل للطعام والمطبخ. وتشمل أهمّ المنتجات والميزات في التشكيلة الجديدة ثلاجةBESPOKE 2024 بأربعة أبواب والمزودة بوضع Flex™ وتقنية AI Family Hub+[1]، والتي تعتبر أول ثلاجة منزلية متصلة بإنترنت الأشياء (IoT) تم إطلاقها في عام 2016، والمجهزّة بتكنولوجيا AI Vision Inside الجديدة كليًا، وطبّاخ Anyplace Induction الجديد، إلى جانب تحسينات على خدمة Samsung Food.

وأعرب مو هيونج لي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق تجربة العملاء لوحدة الأجهزة الرقميّة في سامسونج، عن فخره وحماسه لتقديم ميزات الذكاء الاصطناعي والاتصال المحسنة، والتي تستخدم أحدث التقنيات لمساعدة الجميع على الارتقاء بتجاربهم في الطعام والمطبخ إلى المستوى التالي، وقال: "ملتزمون بضمان استمتاع المستخدمين بالفوائد العديدة لنظامنا الغذائي المبتكر عبر مجموعة واسعة من الأجهزة والميزات."

مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الأفكار الغذائية

لتعزيز تجارب المطبخ، فإنّ ثلاجة BESPOKE 2024 بأربعة أبواب والمزودة بوضع Flex™ وتقنية AI Family Hub+، تمّ تجهيزها بمجموعة متنوعة من التقنيات المبتكرة، وفي مقدّمتها AI Vision Inside، التي تستخدم كاميرا داخلية ذكية يمكنها التعرف على المنتجات داخل الثلاجة وخارجها. كما أنها مزودة بتقنية "Vision AI" التي تُتيح التعرف على ما يصل إلى 33 صنفاً من المواد الغذائية والوجبات، بناءً على مجموعة محددة مسبقًا من البيانات التي تضم ما يقرب من مليون صورة طعام[2]. ومن خلال قائمة الأطعمة المتوفرة والقابلة للتحرير على شاشة AI Family Hub+، يمكن للمستخدمين إضافة معلومات تاريخ انتهاء الصلاحية يدويًا للعناصر التي يرغبون في تتبعها، لترسل الثلاجة تنبيهات بذلك من خلال شاشة LCD مقاس 32 بوصة للعناصر الموجودة قبل انتهاء التاريخ.

قائمة الأطعمة التي تم إنشاؤها بواسطة AI Vision Inside على Family Hub™+

ومن خلال ميزة Fridge Manager، التي تراقب حالة فلتر المياه في الثلاجة وترسل تنبيه عند الحاجة إلى استبداله؛ توفر شاشة Family Hub™+ عملية شراء سهلة لفلاتر المياه الجديدة من أمازون بنقرة واحدة[3].

من جهتها، تمّ تجهيز كلّ من أجهزة طبّاخ Anyplace Induction وفرن Slide-in Range الجديدة من سامسونج بشاشة LCD مقاس 7 بوصة، حيث يمكن للمستخدمين عرض الوصفات التي تم اختيارها وحفظها عبر Family Hub™+ للمساعدة في إعداد وجباتهم. ويوفر Anyplace Induction أيضًا تحسينات في وظائف الطهي الأساسية مثل التسخين الفعال بدون حدود للأواني على أي جزء من الموقد، بفضل تكنولوجيا لفائف الصفائح الحثية من سامسونج. فيما يمنع استخدام الزجاج المضاد للخدش بدلاً من زجاج السيراميك النموذجي، حدوث أي خدش عند تحريك أواني الطهي.

ويوفّر تطبيق Samsung Food المتاح حالياً على ثلاجة Family Hub™+ وطباخ Anyplace Induction Cooktop، وفرن Slide-in Range؛ العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي التي تمت ترقيتها. حيث تتيح ميزة "التخصيص" المدعومة بالذكاء الاصطناعي المحسّن للمستخدمين ملاءمة الوصفات لتعكس تفضيلاتهم الغذائية بما يتجاوز ما كان متاحًا سابقًا، كالنظام النباتي والمدمج، وذلك لاستيعاب الأنظمة الغذائية الخالية من الغلوتين، وأنظمة غذاء نباتيي الأسماك، والأنظمة الخالية من الألبان وغيرها. وتتعرف الآن ميزة ‘Image-to-Recipe’ "صورة إلى وصفة"[4] الجديدة مع Vision AI المحسّن؛ على الوجبات والمواد الغذائية المتعددة من الصور الفوتوغرافية وتستكشف الأطباق التي يمكن تحضيرها باستخدام تلك المكونات. وأخيرًا، تعمل خطة الوجبات المخصصة على تحليل معلومات المستخدمين من خلال الاتصال بملفاتهم الشخصية[5] في Samsung Health لإنشاء وجبات مخصصة بناءً على احتياجاتهم الصحية.

أجهزة وميزات متصلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للارتقاء بتجربة المطبخ

ومع ثلاجة BESPOKE 2024 بأربعة أبواب والمزودة بوضع Flex™ وتقنية AI Family Hub+؛ فإنّ المنظومة الغذائيّة تتمحور حول آلية بقاء ميزات الذكاء الاصطناعي في منتجات المطبخ وخدمة Samsung Food متصلة وتدعم بعضها البعض، مما يتيح للمستخدمين تخصيص وجباتهم على مدار اليوم وتقديم مجموعة كاملة من تجارب المطبخ الذكيّة والمتصلة.

ويتصل كذلك Samsung Food مع خدمة [6]Samsung Health وتتكامل معها لتعزيز رفاهية المستخدمين. ومن خلال الاستفادة من البيانات الصحيّة التي تمّ جمعها عبر Samsung Health ؛ تُوصي هذه الخدمة بوصفات صحية ومناسبة. وبعد ذلك، يمكن للمستخدمين إرسال تعليمات الطبخ لهذه الوصفات إلى أدوات المطبخ المختلفة الخاصة بهم بكل سهولة.

وتبرز أيضاً خاصيّة Tap View[7]، التي توفر راحة محسنة من خلال السماح للمستخدمين بتشغيله هواتف Galaxy الذكية الخاصة بهم بسهولة على شاشة AI Family Hub+. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا الاستمتاع بتطبيق YouTube على شاشة الثلاجة لمزيد من المعلومات والترفيه.

صورة لمطبخ يحوي ثلاجةBESPOKE 2024 بأربعة أبواب والمزودة بوضع ™Flex وتقنية AI Family Hub+،

وتُساهم هذه الترقيات والمزايا المحسّنة على تحقيق رؤية سامسونج المتمثلة في توسيع منظومتها الغذائية القائمة على الذكاء الاصطناعي والمتصل بسلاسة، مع التركيز على تزويد المستخدمين بتجارب مطبخ فائقة الجودة تتطلب جهدًا أقل.

التوفر

يمكن للمستخدمين زيارة جناح سامسونج في معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة CES® 2024 لاستكشاف وتجربة ميّزات الذكاء الاصطناعي المعزز والاتصال، والتي تمّ ترقيتها ضمن المنظومة الغذائية المبتكرة.

[1] لا يعني ذلك أن جميع الخدمات المتوفرة في الثلاجة المرنة ذات 4 أبواب والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي Family Hub+ هي خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي أو تولد معلومات أو نتائج باستخدام الذكاء الاصطناعي. تقتصر الخدمات أو الميزات التي تستخدم نماذج التعلم العميق على ميزات AI Vision Inside وBixby.

[2] يعتمد اكتشاف المواد الغذائية وتحديدها على نموذج التعلم العميق الخاص بنا والذي تم تدريبه باستخدام مجموعة بيانات محددة مسبقًا وقد يؤدي إلى معلومات غير كاملة أو غير صحيحة. قد يتم تقديم مجموعات بيانات جديدة لنموذج التعلم الخاص بنا من وقت لآخر لتعزيز دقته.

[3] الخدمة متاحة فقط في الولايات المتحدة.

[4] جزء من خدمات الاشتراك المدفوع لـ Samsung Food+ الذي يتطلب وجود حساب سامسونج

[5] الخدمة متاحة بموافقة المستخدم.

[6] سيكون متاحًا بعد الربع الأول من عام 2024. الطرازات المطبقة فقط.

[7] سيكون متاحًا بعد الربع الثاني من عام 2024. الطرز المطبقة فقط.