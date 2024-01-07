اطلاق نار على خيام "اعتصام نوروز" في كركوك

2024-01-07 22:22:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الاحد (7 كانون الثاني 2024)، بتعرض خيم الاحتجاجات الكردية في حي نوروز بكركوك لاطلاق نار مجهول المصدر.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "مسلحين مجهولين اطلقوا النار على خيام الاحتجاجات في حي نوروز جنوب كركوك".

ويشهد حي نوروز اعتصامات وتوترات منذ ايام، بسبب اقتحام الجيش العراقي للحي الذي يسكنه الكرد، ومطالبته باخلاء 122 منزلًا، حيث يقول الجيش ان عائديتها تعود لوزارة الدفاع، الامر الذي جوبه برفض من قبل الكرد، معتبرين انها "محاولة لتسكين الوافدين العرب في المنطقة"، بحسب تعبيرهم.