مع بدء الفصل التشريعي الجديد.. البرلمان يكشف أولى القوانين التي سيعمل عليها

2024-01-07 23:13:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة النفط والغاز البرلمانية، اليوم الأحد (7 كانون الثاني 2024)، ان تشريع قانون النفط والغاز سيكون من أوليات عمل مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الجديد.

وقال عضو اللجنة كاظم الطوكي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب سيعمل مع بداية فصله التشريعي الجديد بعد يومين على الإسراع في تشريع القوانين المهمة والمعطلة، وسيكون أوليات عمل البرلمان تشريع قانون النفط والغاز، لأهمية هذا القانون".

وشدد الطوكي ان "الحكومة العراقية عليها الإسراع بارسال مسودة مشروع قانون النفط والغاز، حتى يتم دراستها والاتفاق عليها بشكل واسع ما بين كل الأطراف السياسية، حتى تشرع خلال الفصل التشريعي الجديد، فهناك جدية حقيقية بتشريع هذا القانون في القريب العاجل".

ومن المؤمل ان يبدأ البرلمان جلساته ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، مع بدء الفصل التشريعي الجديد عقب انتهاء العطلة التشريعية.