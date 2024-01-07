ليفربول يقصي أرسنال من كأس إنجلترا

2024-01-07 23:28:01 - المصدر: واع

متابعة واعأقصى ليفربول في غياب هدافه المصري محمد صلاح، مضيفه أرسنال من الدور الثالث من كأس انجلترا لكرة القدم بالفوز عليه بهدفين نظيفين، يوم الأحد، على ستاد الإمارات في شمال لندن.وانضم صلاح إلى صفوف منتخب بلاده الذي يستعد للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في كوت ديفوار في 13 الحالي.في المقابل، استمرت الأزمة التي يمر بها الفريق اللندني الذي حصد نقطة واحدة من آخر ثلاث مباريات له في الدوري المحلي بينها خسارتان أمام جاريه وست هام وفولهام ليتراجع من المركز الأول إلى الرابع في الآونة الأخيرة.