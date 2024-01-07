"نفط الوسط" يلجأ إلى "العراب" لانتشاله من "قعر" لائحة ترتيب نجوم العراق

2024-01-07 23:40:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت الهيئة الادارية لنادي نفط الوسط الرياضي يوم الاحد، الاستعانة بعضو في اتحاد الكرة الحالي كمستشار للفريق الكروي الذي يقبع في قعر الترتيب.

وذكر بيان للنادي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن إدارة النادي قررت الاستعانة بـ"عضو الادارة السابق وعضو اتحاد الكرة الحالي فراس بحر العلوم لخبرته المتراكمة في المساهمة بانتشال الفريق في الانتقالات الشتوية لما يمتلك من خبرة كبيرة في هذا الجانب لاسيما وانه العراب المميز لاغلب الصفقات المهمة التي أبرمها الفريق ومكنت النادي من تحقيق إنجازات كبيرة منها التتويج باللقب في موسم 2014-2015".

لذا قررت الادارة ان "تستعين بخبرة صانع الأمجاد وأحد أهم مؤسسي النادي للمساهمة في انتشال الفريق الذي يعاني هذا الموسم بعد تراجعه للمركز الاخير".

ويحتل نفط الوسط المركز الأخير بعد انتهاء الجولة 12 لدوري نجوم العراق بكرة القدم برصيد خمس نقاط.