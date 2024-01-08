وزير الشباب يبشر الجماهير العراقية قبيل إنطلاق بطولة آسيا

2024-01-08 00:00:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع انتهاء أزمة بطاقة (هيا) وتأشيرة الدخول إلى العاصمة القطرية الدوحة من قبل الجماهير العراقية الراغبة لحضور بطولة كأس آسيا التي تنطلق الجمعة المقبلة.

وقال المبرقع في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم"، ان "منصة إلكترونية اطلقت تسهل الحصول على بطاقة (هيا) لحضور الجماهير العراقية لبطولة آسيا في قطر المقر انطلاقها الخميس المقبل".

وأضاف "من لديه حجز تذكرة سفر وتأشيرة وحجز فندقي بامكانه الاستفادة من الجسر الجوي".

وكانت الجماهير العراقية قد واجهت مشكلة في الحصول على بطاقة هيا، وهي البطاقة التي تسمح لحاملها بدخول قطر وحضور مباريات كأس آسيا 2023.

وتسببت هذه المشكلة في حالة من الاستياء لدى الجماهير العراقية، التي طالبت بحل سريع لها.

ويأتي حل هذه المشكلة في وقت يستعد فيه المنتخب العراقي للمشاركة في كأس آسيا 2023، التي ستقام في قطر خلال الفترة من 12 يناير كانون الثاني إلى 10 فبراير شباط المقبلين.

وأعربت الجماهير العراقية عن سعادتها بحل هذه المشكلة، مؤكدة أنها ستدعم المنتخب العراقي في جميع مبارياته في البطولة.