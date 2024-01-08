سباق انكليزي لضم نجم ريال بيتيس

2024-01-08 07:30:04 - المصدر: واع

متابعة - واعيواجه نادي برينتفورد الانكليزي سباقاً من أجل الحصول على خدمات نجم ريال بيتيس الاسباني المهاجم أساني دياو، بعد أن قدمّوا عرضاً بقيمة 15 مليون يورو، ومع ذلك فقد أشارت صحيفة "دايلي مايل" أنّ إيفرتون مهتم أيضاً باللاعب الإسباني الدولي.وصرح رئيس بيتيس رامون بلانيس: "نحن لا نقدر العروض المقدمة لأساني، نحن سعداء جدا بظهوره. يجب أن نتذكر هو مستقبل كبير للكرة الإسبانيّة، لذلك من أجل التخلّي عن هذا اللاعب الشّاب يجب أن يكون العرض كبيراً، أعتقد أنه يمر بفترة تطوّر، ليست هناك حاجة للاندفاع معه".