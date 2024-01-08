رقم قياسي جديد لكيليان مبابي مع سان جيرمان

2024-01-08 07:56:06 - المصدر: واع

متابعة – واعواصل كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان وقائد منتخب فرنسا التوهج بأرقام قياسية في مشواره بحديقة الأمراء.وسجل مبابي هدفين لفريقه ليتقدم بي إس جي على ريفيل برباعية نظيفة في الشوط الأول من مباراة الفريقين في دور الـ64 بكأس فرنسا.وسلط الحساب الرسمي للنادي الباريسي عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس الضوء على إنجاز تاريخي لمبابي.وأوضح بي إس جي أن كيليان مبابي بات الهداف التاريخي للفريق الباريسي في بطولة كأس فرنسا برصيد 29 هدفا.يذكر أن مبابي يبقى أيضا الهداف التاريخي للنادي الباريسي في كل البطولات.ويلعب كيليان مبابي بصفوف بي إس جي منذ صيف 2017 عندما انتقل من موناكو مقابل 180 مليون يورو.