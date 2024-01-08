قرار حكومي يخص إنتاج الكبريت المصفى في نينوى

2024-01-08 08:10:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، يوم الاثنين، الموافقة على إحالة مشروع تأهيل وتطوير خط إنتاج الكبريت المصفى المتوقف منذ عام 2003 في حقل المشراق لِصالح شركة رافدي العراق للتجارة والمقاولات العامة.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن القرار اتخذ خلال اجتماع اللجنة العليا للإعمار والاستثمار الذي عقد يوم أمس الأحد برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحضور وزير الصناعة خالد بتال.

وبينت ان المشروع، سيحقق طاقة إنتاجية تقدر بِمليون و 500 ألف طن سنوياً من الكبريت المصفى الذي يشكل مادة أساسية ومهمة لِكثير من الصناعات إلى جانب إسهام المشروع في تشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص العمل وتحقيق المكاسب المالية .

وأشارت الوزارة إلى أنَّ هذا المشروع يعد أحد الفرص والمشاريع الإستثمارية التي تمَّ طرحها والإعلان عنها في مؤتمر الإستثمار المعدني المنعقد في شهر أيار من العام الماضي في ضوء محاور المنهاج الحكومي بالتركيز على الصناعات الإستراتيجية والعمل على إحياءها وتطويرها .

ولفت بيان الوزارة إلى أن اللجنة العليا للإعمار والإستثمار صوتت في إجتماعها الرابع على إحالة إنشاء مشروع متكامل لإنتاج الكبريت المصفى في حقل اللزاكة بِمحافظة نينوى وإنشاء مصنع اليوريا في موقع أبي الخصيب بِمحافظة البصرة .