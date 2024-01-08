حتى نهاية 2023 .. عدد سكان العراق يتجاوز 43 مليون نسمة

2024-01-08 08:30:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم الاثنين، أن عدد سكان العراق بنهاية العام الماضي 2023 قُدّر بـ43 مليونا و324 الف نسمة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في بيان صحفي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "قُدّر عدد سكان العراق بنهاية العام الماضي 2023 بـ43 مليونا و324 الف نسمة"، مبينا أن "نسبة سكان المناطق الحضرية بلغت 69.9٪؜، ونسبة سكان الريف 30.1٪؜".

وأوضح أن "نسبة السكان بعمر أقل من 15 سنة بلغت 41٪؜ من مجموع السكان"، مضيفاً أن "نسبة السكان للفئة العمرية 15-64 سنة بلغت 57٪".؜

وتابع، أن "نسبة السكان بعمر 65 سنة فأكثر بلغت 3٪؜"، موضحا أن "معدّل النشاط الاقتصادي للسكان بعمر 15 سنة فأكثر بلغ 40٪".؜

وأشار إلى أن "نسبة الذكور النشطون اقتصاديا بغلت 87٪؜"، لافتا الى ان "نسبة الاناث النشطات اقتصاديا بلغت 13٪".

وأوضح الهنداوي أيضاً، أن "معدل التضخم انخفض الى 4.4٪؜ عام 2023، مقارنة مع معدل 6.1٪؜ عام 2021، ومعدل 4.9٪؜ عام 2022".

يشار إلى أن وزارة التخطيط أعلنت، أمس الأحد، انها بحثت مع احدى الشركات العالمية المتخصصة، آليات تنفيذ التعداد العام للسكان إلكترونيا المزمع تنفيذه قبل نهاية العام الحالي 2024.