التخطيط تنشر إحصائية تفصيلية بعدد السكان

2024-01-08 08:40:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعاعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، إحصائية تفصيلية بعدد السكان للعام الماضي.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عدد سكان العراق بنهاية العام الماضي 2023 قُدر، بـ(43) مليونا و(324) الف نسمة"، مبينا ان "نسبة سكان المناطق الحضرية بلغت (69.9) بالمئة، ونسبة سكان الريف (30.1) بالمئة".واوضح، ان "نسبة السكان بعمر اقل من (15) سنة بلغت (40) بالمئة من مجموع السكان، فيما بلغت نسبة السكان للفئة العمرية (15-64) سنة (57) بالمئة".واضاف، ان "نسبة السكان بعمر (65 سنة) فأكثر بلغت (3) بالمئة، فيما بلغ معدّل النشاط الاقتصادي للسكان بعمر (15 سنة فأكثر) (40) بالمئة، فضلا عن نسبة الذكور النشطون اقتصاديا بلغت (87) بالمئة، ونسبة الاناث النشطات اقتصاديا بلغت (13) بالمئة".وتابع الهنداوي، ان "معدل التضخم انخفض الى (4.4) بالمئة عام 2023، مقارنة مع معدل (6.1) بالمئة عام 2021، ومعدل (4.9) بالمئة عام 2022".