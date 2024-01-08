تصدير أكثر من 5 ملايين برميل نفط عراقي إلى أمريكا في شهر

2024-01-08 08:54:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الاثنين، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر 5 ملايين برميل خلال شهر كانون الأول الماضي.

وأظهر جدول نشرته الإدارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر كانون الاول الماضي 5.611 ملايين برميل و بمتوسط بلغ 181 ألف برميل يوميا، مرتفعة عن شهر تشرين الثاني الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 5.130 ملايين برميل ومتوسط 171 ألف برميل يوميا.

واضاف ان العراق صدر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني بمتوسط 85 الف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 22 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 380 الف برميل يوميا في الأسبوع الثالث، مشيرا الى ان صادرات الاسبوع الرابع بلغت متوسط 239 الف برميل يوميا.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "العراق جاء بالمرتبة الخامسة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من كندا، والمكسيك، والسعودية ، والبرازيل، كما جاء في المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت صادراتها لأمريكا 7 ملايين برميل، مبينة ان كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك.