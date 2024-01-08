الدولار يتماسك مع قرب إعلان بيانات التضخم الأمريكي

2024-01-08 09:04:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

استقر الدولار، اليوم الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، قبيل إعلان تقرير مهم لبيانات التضخم الأمريكي في وقت لاحق هذا الأسبوع والذي يوفر المزيد من المؤشرات على توقعات السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بعدما بدأت الأسواق العام بداية مترددة مع تقليص المراهنات على خفض أسعار الفائدة.

وكانت المعاملات ضعيفة في آسيا في ظل عطلة عامة لبورصة اليابان.

وارتفع الدولار 0.05 بالمئة مقابل الين إلى 144.67 مواصلا مكاسبه من الأسبوع الماضي عندما قفز 2.6 بالمئة مقابل العملة اليابانية في أفضل أداء أسبوعي له منذ يونيو حزيران 2022.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.6248 دولار بعد تراجعه 1.2 بالمئة في الأسبوع الماضي. واستقر مؤشر الدولار عند 102.38.

وتلقى صعود الدولار دعما من انتعاش العائد على سندات الخزانة الأمريكية بعد أن عدل المتعاملون توقعاتهم لوتيرة وحجم خفض الفائدة الأمريكية هذا العام.

لكن قراءة التضخم الأمريكي المقرر إعلان بياناته يوم الخميس قد تغير هذه الآراء مجددا، بعدما كشفت بيانات يوم الجمعة أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا عمالا أكثر من المتوقع في ديسمبر كانون الأول، في حين تزيد الأجور على نحو قوي، مما يشير إلى سوق عمل لا تزال تتسم بالقوة والمرونة.

وبالنسبة لبقية العملات زاد الجنيه الإسترليني 0.02 بالمئة إلى 1.2721 دولار، في حين ارتفع اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.0948 دولار بعد تراجعه 0.9 بالمئة في الأسبوع الماضي.

وصعد الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6721 دولار، معوضا بعض خسائره التي تكبدها في الأسبوع الماضي عندما نزل 1.5 بالمئة.







