السوداني يصل محافظة ذي قار لافتتاح عدد من المشاريع

2024-01-08 09:11:33 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، إلى محافظة ذي قار لافتتاح عدد من المشاريع.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل إلى محافظة ذي قار لافتتاح عدد من المشاريع التنموية ومتابعة الأوضاع الخدمية والاقتصادية للمحافظة.

وأمس الأحد، قال مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيجري زيارة الى محافظة ذي قار يوم غد الاثنين من أجل افتتاح واطلاق عدد من المشاريع في المحافظة".

يشار إلى أن هذه أول زيارة يجريها السوداني الى احدى المحافظات بعد انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في 18 كانون الأول 2023.