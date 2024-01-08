خريجون يستقبلون السوداني بتظاهرة في ذي قار.. صور

2024-01-08 09:48:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نظم العشرات من خريجي الجامعات في ذي قار، يوم الاثنين، تظاهرة أمام مبنى ديوان المحافظة بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء محمد السوداني إلى المدينة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من الخريجين نظموا تظاهرة أمام مبنى ديوان المحافظة لمطالبة رئيس الوزراء الذي يقوم بزيارة ذي قار حاليا استثنائهم من شروط الترشيح لعقود الـ9 آلاف درجة وظيفية المخصصة لأبناء المحافظة، بعد أن مضى على تظاهراتهم أكثر من 3 سنوات.

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الاثنين، إلى محافظة ذي قار جنوبي العراق، لافتتاح عدد من المشاريع التنموية ومتابعة الأوضاع الخدمية والاقتصادية للمحافظة، وفق مكتبه الاعلامي.