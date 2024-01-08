تقارير فرنسية: مبابي يتوصل الى اتفاق مع ريال مدريد

2024-01-08 09:52:01 - المصدر: واع

متابعة - واعاشارت تقارير فرنسية الى ان لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي توصل الى اتفاق على الانتقال الى نادي ريال مدريد الاسباني مع نهاية الموسم الحالي، حيث ينتهي عقده في حديقة الامراء.وذكرت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية أن "كيليان مبابي سينضم لصفوف ريال مدريد في الموسم المقبل".واضافت أن" الاتفاق حسم دون ان يجري الكشف عن المزيد من التفاصيل حول العقد الذي سيجمع الطرفين، علماً ان المفاوضات بين الطرفين كانت قد بدأت في العام 2017 قبل ان يجدد مبابي عقده مع الفريق الباريسي ليتأخر خروجه من العاصمة الفرنسية".وصرح مبابي منذ أيام قليلة : "أنا متحمس جداً لهذا العام، إنه مهم جدًا، لدينا ألقاب لنسعى وراءها وقد حصلنا على واحدة، إذا كنت أعرف ما سأفعله، فلن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً".