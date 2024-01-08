"حفر بتلو" يكشف رفاة جثة مجهولة في ديالى

2024-01-08 09:58:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الاثنين، بالعثور على جثة مجهولة قضت في وقت سابق شمال غرب بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن مواطنا عثر على رفاة جثة مجهولة وملابس لشخص قتل منذ فترة طويلة، وذلك خلال أعمال "حفر بتلو" لتشييد منزله الجديد في منطقة بين قريتي الحويش والقصيرين، (20 كم شمال غرب بعقوبة).

واكد ان الجهات الامنية والسلطات المختصة حضرت الى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة وعمليات التحري لكشف هوية الجثة.

وودعت ديالى منذ سنوات طويلة حوادث الجثث المجهولة، ومازال مئات المفقودين إبان الحرب مع تنظيمي "القاعدة وداعش" مجهولي المصير حتى الآن.