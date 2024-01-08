مبابي يقترب من الانضمام إلى صفوف ريال مدريد

2024-01-08 10:12:24 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - رياضة

يبدو أن مسلسل كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وريال مدريد لم تنته فصوله بعد؛ إذ كشف أحدث تقرير نشره موقع "فوت ميركاتو" عن توصل النجم الفرنسي لاتفاق للانتقال إلى النادي الإسباني في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويقضي مبابي عامه الأخير في عقده مع باريس سان جيرمان، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري في يونيو المقبل، ولم يصل حتى الآن لاتفاق للتجديد، وهو حر في التفاوض مع أي نادٍ بالوقت الحالي.

وشارك مبابي، مساء الأحد، في فوز سان جيرمان على ريفال بكأس فرنسا، حيث سجل هاتريك في انتصار فريقه بنتيجة 9-0.

وقال الموقع الفرنسي الشهير في تقريره: "كيليان مبابي سينضم لصفوف ريال مدريد في الموسم المقبل".

وأضاف التقرير أن النجم الباريسي توصل لاتفاق مع مسؤولي النادي الملكي خلال الأيام القليلة الماضية.

ولم يوضح التقرير تفاصيل المفاوضات بين الطرفين.

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة "تايمز" البريطانية، يوم الأحد، أن مبابي لا تعجبه محاولات ريال مدريد للتعاقد معه مجانا، وبدأ التفكير في خيارات أخرى مثل ليفربول.

وأضافت أن النجم البالغ 25 عاما، لا يريد أن يتحكم ريال مدريد في مستقبله ومصيره في ظل منح النادي الملكي مهلة للاعب تنتهي منتصف الشهر الجاري.

وكان مبابي قد قال أخيرا إنه لم يحسم بعد قراره النهائي، مصرحا: "لدي اتفاق مع رئيس النادي، لا أتعجل في حسم القرار".

ويلعب مبابي بصفوف سان جيرمان منذ صيف 2017 قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

وكان النجم الفرنسي على وشك الانتقال إلى ريال مدريد مجانا في صيف 2022 إلا أنه جدّد عقده مع باريس سان جيرمان.