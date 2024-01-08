مدرب نوروز يستقيل من تدريب الفريق نهاية الموسم ويكشف الأسباب

2024-01-08 10:36:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن مدرب نادي نوروز ولي كريم، يوم الاثنين، أن الموسم الحالي في دوري نجوم العراق هو الأخير بالنسبة له في قيادة كرة النادي.

وقال كريم لوكالة شفق نيوز، إن "السبب هو بعض المحسوبين على جماهير نوروز ومحافظة السليمانية الذين بدأوا بمضايقته بشكل لايحتمل والتجاوز عليه بشكل غير لائق لا يتناسب مع تاريخه والنتائج الجيدة جدا التي يحققها مع الفريق منذ تسلمه المهمة وحتى الآن، وذلك بعد اي نتيجه تعادل او خسارة يتعرض لها الفريق ومطالبته بالرحيل".

وتابع ان "نوعية الجماهير التي تحاربني منهم من يكونوا اصدقاء لاعبين لا يتم إشراكهم في بعض المباريات، ومنهم من يكون لديه كره غريب تجاهي ومنهم من لا يفقه أي شيء بكرة القدم"، مضيفاً أن "البعض زادت مطالبهم وبدأوا يضغطون على اللاعبين والكادر التدريبي ولا يقبلوا بغير الفوز".

وتابع، "لهذا قررت ان لا استمر بعد كل تلك الضغوطات التي أثرت على وضعي بشكل عام"، موضحا "سأستمر حتى نهاية هذا الموسم احتراماً للإدارة ليكون آخر موسم لي مع الفريق".

واكد كريم بانه "عمل بكل إخلاص وجد ولم يقصر بعمله لا هو ولا اللاعبين ، لهذا شعر بالاجحاف بحقه وبحق ما حققه للفريق خلال مسيرته معه".

واضاف، "لا اعتقد ان هذا القرار سيؤثر على اللاعبين، فأنا مازلت مستمر معهم حتى نهاية الموسم، ومازال الدوري في بدايته واعرف كيف اتعامل مع اللاعبين خلال المدة المتبقية"، مؤكدا عزمه "على تحقيق نتائج جيدة للفريق وأن يختم مسيرته مع نوروز على أفضل حال".

واشار الى انه "لايوجد لديه اي خلاف مع الإدارة وانها رائعة ووفرت للفريق كل الاحتياجات ولم تقصر معه بشيء واشكر مهنيتها بالعمل واعتبرها ادارة نموذجية".

ويحتل نادي نوروز المركز الرابع بعد انتهاء الجولة 12 لدوري نجوم العراق برصيد 19 نقطة .