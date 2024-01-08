"سارق بغداد المحترف" بقبضة المكافحة.. يستهدف 4 مناطق في العاصمة

2024-01-08 10:42:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، إلقاء القبض على سارق محترف نفذ عدة عمليات سرقة في مناطق العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد - مكتب الكرادة لمكافحة الإجرام، ألقت القبض على سارق محترف نفذ عدة عمليات سرقة لمبالغ مالية ومصوغات ذهبية ومقتنيات ثمينة وأجهزة لابتوب من داخل دور وشقق سكنية بقيمة أكثر من "65 مليون دينار" ضمن مناطق الكرادة والأعظمية والشعب وبغداد الجديدة في العاصمة بغداد".

واوضحت، أنه "تمت عملية القبض بعد توافر معلومات عن تكرار حوادث السرقة ضمن المناطق أعلاه وبالأسلوب نفسه، ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل مختص للتحري وجمع المعلومات وتدقيقها وتوجيه المصادر السرية بجمع المعلومات بشأنه، وبعد بذل جهود كبيرة أثمرت بالتوصل الى هوية المتهم وتحديد أماكن تواجده".

واشارت الى، أنه "بعد أخذ الموافقات الرسمية تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم بالجرم المشهود، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه أصولياً وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل وفق القانون".



