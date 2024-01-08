2024-01-08 10:44:06 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عماريواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، خلال معسكره التحضيري الحالي المقام في مجمع خليفة الرياضي، تحضيراً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا في قطر.وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين إن" معسكر ابو ظبي سيستمر لغاية الحادي عشر من الشهر الحالي وهو موعد سفر المنتخب الى قطر للدخول في غمار منافسات امم آسيا".وأضاف عماد أن" منح مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس الراحةَ لجميع لاعبي المنتخب الوطني على أن يعاود الفريق تدريباته اليوم بشكل تصاعدي لحين موعد السفر "، مشيرا الى أن " المدرب راضٍ عن اداء الفريق الذي قدمه أمام منتخب كوريا الجنوبية في المباراة الودية على الرغم من نتيجة المباراة ".وتابع عماد أن" الجهاز الفني سيقوم اليوم بتحليل فني وتشخيص الأخطاء التي ارتكبت في المباراة عبر الفيديو ومدى إمكانية معالجتها".