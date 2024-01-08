تراجع الذهب مع صعود الدولار والتركيز على بيانات التضخم الأمريكية

2024-01-08 10:46:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، يوم الاثنين، حيث أدى تلاشي التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة قبل صدور بيانات رئيسية للتضخم في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 05:56 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 2030.49 دولار للأوقية. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 2037.00 دولار للأوقية.

وكان التداول ضعيفا في آسيا مع إغلاق السوق اليابانية بسبب عطلة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% بعد أن سجل أفضل أسبوع له منذ تموز/ يوليو 2023 يوم الجمعة، مما يجعل السبائك أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بما يتجاوز 4%.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الذي يصدر يوم الخميس لتحديد التوقعات بشأن وتيرة خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 22.97 دولار للأوقية، كما تراجع البلاتين 0.6% إلى 954.13 دولار. وخسر البلاديوم 1.3% ليصل إلى 1013.78 دولار، وهو انخفاض للجلسة العاشرة.