معلمو السليمانية يجددون تظاهراتهم ويؤكدون استمرار مقاطعة الدوام.. صور

2024-01-08 10:56:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جدد المعلمون المحتجون في السليمانية وكرميان ورابرين ومناطق أخرى، يوم الاثنين، تظاهراتهم لعدم تنفيذ مطالبهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المعلمين توجهوا إلى مديريات التربية في مدنهم واكدوا على استمرار المقاطعة حتى تنفذ وزارة التربية مطالبهم.

وتأتي التظاهرات بعدما وعد وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان آلان حمه سعيد باستئناف الترقيات والتعاقد مع المعلمين، لكن الوزير ربط تنفيذها بقرار تعديل قانون الموازنة العراقية وإرسال المستحقات المالية إلى بغداد، ولم يتضح متى سيتم استيفاؤها.

ورداً على قرار وزير التربية، أكد المعلمون أنهم سيواصلون مقاطعتهم الدوام وأكدوا كذلك استمرار وتظاهراتهم الأسبوعية.