وزيرة الاتصالات تجري زيارة مفاجئة إلى محافظة المثنى

2024-01-08 11:06:00 - المصدر: واع

بغداد - واعوصلت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الاثنين، إلى محافظة المثنى في زيارة مفاجئة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري وصلت اليوم، إلى محافظة المثنى في زيارة مفاجئة لمديرية الاتصالات والمعلوماتية ومكتب بريد المحافظة".