السوداني يصل ذي قار ويفتتح مشاريع "تنموية وخدمية"

2024-01-08 11:16:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، إلى محافظة ذي قار جنوبي العراق، وفق مكتبه الاعلامي.

وقال مكتبه في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن زيارة السوداني تأتي لافتتاح عدد من المشاريع التنموية ومتابعة الأوضاع الخدمية والاقتصادية للمحافظة، مشيرا إلى أنه افتتح عقب وصوله طريق (يا حسين) وسط مدينة الناصرية، في محافظة ذي قار.

وبحسب مكتبه الاعلامي، فإن الطريق، الذي نُفذ ضمن مشاريع (صندوق إعمار ذي قار) يتكون من مقطعين؛ الأول بطول 3 كم وبأربعة ممرات رئيسة وخدمية، وجزرات وسطية ومساحات خضراء وأماكن للجلوس، فيما يتكون المقطع الثاني من ممرين بطول 800م، مع جزرة وسطية وشريط للحدائق محاذٍ للطريق، كما جُهز الطريق بجسر مشاة كهربائي مكيّف يتضمن سلالم ومصاعد كهربائية.

كما أجرى السوداني زيارة ميدانية لمشروع ملعب الإدارة المحلية في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، وتابع ميدانياً بحسب مكتبه، سير العمل في المشروع الذي وصل إلى نسب إنجاز تجاوزت 72٪، واطلع على الجدول الزمني للتنفيذ وتطابقه مع مراحل العمل، الذي من المتوقع أن ينتهي منتصف العام الحالي.

وافتتح السوداني، صباح اليوم أيضاً، أولى الأبنية المدرسية النموذجية في حي سومر بمدينة الناصرية، ضمن مشروع الاتفاق العراقي الصيني.

وبارك السوداني إتمام مبنى المدرسة الذي يتضمن 12 صفاً، والمضي في مشروع المدارس الذي سيشتمل 106 مبانٍ مدرسية في محافظة ذي قار، من بين 1000مبنى مدرسي في عموم العراق، كما أثنى على جودة التنفيذ عالية المستوى، مؤكداً أن مشاريع المدارس تمثل حلقة مهمة من توجهات الحكومة لدعم قطاع التربية والتعليم، عبر إكمال البنى التحتية المطلوبة، بأداء عالٍ وضمن التوقيتات والجداول الزمنية المحددة.

وأمس الأحد، أخبر مصدر حكومي، وكالة شفق نيوز، بأن السوداني سيجري، اليوم، زيارة الى ذي قار يوم لافتتاح وإطلاق عدد من المشاريع في المحافظة

وهذه أول زيارة يجريها السوداني الى المحافظات بعد الانتخابات المحلية التي جرت في العراق نهاية العام 2023.