منتخب الإمارات يسعى لمتابعة إنجازات الأدوار الإقصائية في كأس آسيا

2024-01-08 11:30:04 - المصدر: العربي الجديد

يُشارك منتخب الإمارات في بطولة كأس آسيا للمرة الـ11 في تاريخه وهو الذي يسعى لتحقيق أول لقب قاري رغم أنه من المنتخبات التي لا تغيب كثيراً عن الأدوار المتقدمة وتحديداً لا تبعد عن المراكز الأربعة الأولى في معظم المشاركات.

وفي 11 مشاركة سابقة لمنتخب الإمارات في بطولة كأس آسيا، أنهى رحلته في المراكز الأربعة الأولى في 4 مناسبات تاريخياً، بينما انتهت مشاركاته الـ7 الأخرى بالخروج من دور المجموعات وبدون تحقيق أي نتيجة إيجابية تُذكر.

وبدأ منتخب الإمارات رحلته في بطولة كأس آسيا في عام 1980، وودع آنذاك من دور المجموعات ومثلها في نسختي 1984 و1988، ولكن في نسخة عام 1992، قدم كرة قدم قوية ووصل إلى الدور نصف النهائي آنذاك، وخسر أمام منتخب السعودية بهدفين نظيفين، ليعود ويخسر مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث أمام الصين بركلات الترجيح (4 – 3) ويُنهي البطولة في المركز الرابع.

وفي نسخة عام 1996، والتي استضافها على أرضه، واصل المنتخب الإماراتي عروضه القوية ووصل إلى المباراة النهائية لمواجهة منتخب السعودية، ولسوء الحظ، خسر بركلات الترجيح (4 – 2)، وأنهى رحلته في المركز الثاني، وهي المرة الوحيدة التي حل فيها الإماراتيون في الوصافة.

بعد ذلك شارك المنتخب الإماراتي في 3 نسخ متتالية (2004 و2007 و2011)، وفيها جميعاً ودع من دور المجموعات دون تحقيق أي شيء، وبفوز وحيد فقط في 9 مباريات لعبها، ليعود في نسخة عام 2015، ويضرب بقوة ويصل إلى الدور نصف النهائي من جديد.

وفي تلك النسخة، حل منتخب الإمارات وصيفاً في مجموعة الثالثة، وفي الدور ربع النهائي لعب ضد منتخب اليابان وتفوق عليه بركلات الترجيح (5 – 4)، وفي الدور نصف النهائي، اصطدم بمنتخب أستراليا القوي وخسر بهدفين نظيفين، ليلعب مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ضد منتخب العراق ويتفوق بركلات الترجيح (3 – 2)، ويحل ثالثاً في نهاية تلك النسخة.

وفي النسخة الأخيرة التي لعبها عام 2019، والتي استضافتها الإمارات أيضاً، تصدر مجموعته الأولى وتأهل من المركز الأول برصيد 5 نقاط، وفي دور الـ16 تفوق على منتخب قيرغيزستان (3 – 2)، وفي الدور ربع النهائي تفوق في مفاجأة كبيرة على منتخب أستراليا بهدف نظيف.

وفي الدور نصف النهائي خسر أمام منتخب قطر برباعية نظيفة وخرج من الدور نصف النهائي، وألغيت في تلك النسخة مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، وبالتالي أنهى المنتخب الإماراتي رحلته في نسخة عام 2019، بين أول 4 منتخبات في البطولة الآسيوية مع الختام.