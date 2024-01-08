الإعلام الحكومي: المدرسة النموذجية بذي قار أول منجز حكومي يفتتح بالعام الحالي

2024-01-08 11:30:04 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلن فريق الإعلام الحكومي، اليوم الاثنين، عن افتتاح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أول مدرسة ضمن مشاريع الأبنية المدرسية النموذجية في ذي قار.

وقال المتحدث باسم فريق الاعلام الحكومي حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المدرسة التي افتتحها رئيس مجلس الوزراء في محافظة ذي قار، هي الأولى في العراق ضمن مشروع الأبنية المدرسية النموذجية، المنفذ بإشراف دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ضمن الاتفاق الإطاري بين العراق والصين".

واضاف، أن "المشروع يعد أول منجز حكومي مشيّد يتم افتتاحه في العراق سنة 2024"، مشيراً إلى أن "البناية عبارة عن مدرسة ابتدائية من 12 صفاً، بطابقين، وتحتوي على قاعتين، مختبر وأخرى مكتبة للمطالعة، إضافة إلى الجناح الإداري والخدمي والمجاميع الصحية ومنظومة متكاملة للكهرباء ومياه الإسالة".

وافتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أولى الابنية المدرسية ضمن مشروع الاتفاق العراقي الصيني في حي سومر بمدينة الناصرية.