2024-01-08 12:03:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب سالم العنبكي، اليوم الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، بأن 80% من تشكيلة الحكومات المحلية محسومة في ضوء نتائج الانتخابات، فيما أشار إلى أن الصراع بين الفصائل والقوات الأمريكية لن يؤثر على المفاوضات بتشكيل الحكومات.

وقال العنبكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه" في ضوء النتائج الاخيرة التي اعلنتها المفوضية باتت الصورة واضحة عن حجم القوائم الفائزة في المحافظات، لافتا الى ان" من يحصل على نصف زائد واحد هو من يقود تشكيل الحكومات والبوصلة في الجنوب والوسط تتجه الى الاطار التنسيقي وقواه باعتبارها حصلت على عدد مميز من المقاعد".

واضاف، ان" الاتفافيات السياسية هي من ستحدد بوصلة تشكيل الحكومات المحلية في نهاية المطاف لكن في ضوء قراءتنا نرى بأن 80% منها محسوم حاليا"، مبينا "اننا، نريد حكومات خدمة خاصة مع غياب المجالس لاكثر من 5 سنوات".

واشار العنبكي الى ان" الاشكاليات الحاصلة الان بين الفصائل والقوات الامريكية لن تؤثر على مجرى مفاوضات تشكيل الحكومات المحلية لان هناك حكومة مركزية هي المعنية بملف التفاوض حول اخراج تلك القوات من البلاد".