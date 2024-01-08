السوداني والغزي يفتتحان طريق (يا حسين) في ذي قار

2024-01-08 12:05:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

أفتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وبرفقة الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، طريق (يا حسين) في محافظة ذي قار.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أفتتح طريق (يا حسين) وسط مدينة الناصرية، في محافظة ذي قار التي وصلها صباح اليوم الاثنين".

وأوضح، أن "الطريق الذي نُفذ ضمن مشاريع (صندوق إعمار ذي قار) يتكون من مقطعين؛ الأول بطول 3 كم وبأربعة ممرات رئيسة وخدمية، وجزرات وسطية ومساحات خضراء وأماكن للجلوس"، مبيناً أن "المقطع الثاني يتكون من ممرين بطول 800م، مع جزرة وسطية وشريط للحدائق محاذٍ للطريق".

واشار الى أن "الطريق جُهز بجسر مشاة كهربائي مكيّف يتضمن سلالم ومصاعد كهربائية".



وصباح اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى محافظة ذي قار لافتتاح عدد من المشاريع.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل إلى محافظة ذي قار لافتتاح عدد من المشاريع التنموية ومتابعة الأوضاع الخدمية والاقتصادية للمحافظة.

وأمس الأحد، قال مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيجري زيارة الى محافظة ذي قار يوم غد الاثنين من أجل افتتاح واطلاق عدد من المشاريع في المحافظة".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس صندوق إعمار محافظة ذي قار محمد جود الزيدي أنَّ طريق يا حسين سيفتتح في الأسبوع الأول من العام 2024 بعد أن اكتملت المراحل الأخيرة من المشروع "الذي يعد من أهم المشاريع الستراتيجية في العراق".

وقال الزيدي إنَّ الطريق يعد نقلة نوعية في مجال مشاريع الخدمات في المحافظة وتجربة ناجحة لمشاريع الطرق الستراتيجية في المحافظة، مشيراً إلى أنَّ المقطع الأولي للمشروع بطول 3 كم فيما يبلغ المقطع الثاني 800 متر وبعرض أربعة ممرات، اثنان منهما للمرور السريع وآخران ممران خدميان.

وأوضح رئيس صندوق إعمار محافظة ذي قار أنَّ الطريق تحيط به حدائق وجسور للعبور، وكراجات خاصة بالسيارات إلى جانب أماكن استراحة ومحطات تعبئة الوقود لمستخدمي الطريق.