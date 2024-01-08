ذي قار.. مقتل ضابط أثناء مداهمة منزل تاجر مخدرات

2024-01-08 12:18:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، اليوم الاثنين، بمقتل ضابط في خلية الصقور أثناء عملية مداهمة منزل أحد المطلوبين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "ضابطا برتبة رائد في استخبارات مكافحة ارهاب ذي قار / خلية الصقور، توفي متأثرا بجراح اصيب بها فجر اليوم، جراء تعرضه لإطلاق نار أثناء مداهمة منزل احد المطلوبين الخطرين من تجار المخدرات بمنطقة حي سومر وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "الأجهزة الامنية تمكنت من اعتقال المتهم، ونقله لمركز تحقيق خاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقه ".

وبحسب المصدر، فإن عملية المداهمة وقعت قرب أحد الأماكن التي زارها السوداني اليوم لغرض افتتاح مدرسة.

وافتتح السوداني، صباح اليوم ، أولى الأبنية المدرسية النموذجية في حي سومر بمدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار التي وصلها اليوم، ضمن مشروع الاتفاق العراقي الصيني.