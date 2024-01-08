المفوضية: الطعون الواردة لا تؤثر في نتائج الانتخابات

2024-01-08 12:22:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ نور الزيدي

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، أن الطعون الواردة لا تؤثر في نتائج الانتخابات، فيما أشارت إلى أن أغلبها كانت حول الكوتا ونظام احتساب المقاعد.

وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، أحمد العبيدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المفوضية افتتحت مدة الطعون 3 أيام بعد إعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظة"، مبيناً أن "مدة تسلم الطعون انتهت يوم 31/12/2023".

وأوضح أن "المفوضية باشرت بإرسال الطعون إلى الهيئة القضائية وبانتظار الإجابة عليها خلال مدة 10 أيام"، منوهاً بأن "أكثر الطعون المقدمة للمفوضية بشأن مسألة (الكوتا) ونظام احتساب المقاعد".

وأضاف عضو الفريق الإعلامي، أن "الطعون الواردة لا تؤثر في نتائج الانتخابات".