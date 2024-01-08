المعدن الأصفر يتراجع مع صعود الدولار

2024-01-08 12:38:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - اقتصاد

تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، إذ أدى تلاشي التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة قبل صدور بيانات رئيسية للتضخم في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة بعد أن سجل أفضل أسبوع له منذ يوليو 2023 الجمعة، مما يجعل السبائك أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بما يتجاوز أربعة بالمئة.

وأظهرت بيانات رسمية أن أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة وظفوا عددا من العاملين أكبر مما كان متوقعا في ديسمبر، لكن بيانات منفصلة من معهد إدارة التوريد أشارت إلى أن قطاع الخدمات تباطأ بشكل كبير الشهر الماضي.

ويتوقع المستثمرون بنسبة 64 بالمئة تقريبا أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في مارس، وذلك انخفاضا من 90 بالمئة تقريبا قبل دخول العام الجديد، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الذي يصدر يوم الخميس لتحديد التوقعات بشأن وتيرة خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي.

وبحلول الساعة 0556 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2030.49 دولار للأونصة. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2037.00 دولار للأونصة.

وكان التداول ضعيفا في آسيا مع إغلاق السوق اليابانية بسبب عطلة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 22.97 دولار للأونصة. كما تراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 954.13 دولار للأونصة. وخسر البلاديوم 1.3 بالمئة ليصل إلى 1013.78 دولار، وهو انخفاض للجلسة العاشر



