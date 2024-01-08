السليمانية تنتفض ضد حكومة الإقليم.. دعوات لتدخل بغداد وإنهاء الأزمة المالية (فيديو)

2024-01-08 12:38:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

طالب الموظفون المحتجون في محافظة السليمانية، اليوم الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، الحكومة الاتحادية بالتدخل وإنهاء ازمة الرواتب المتأخرة في محافظات الإقليم.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "الموظفين نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة السليمانية، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة".

وأوضح، أن "المحتجين رفعوا شعارات تطالب الحكومة الاتحادية بالتدخل وانهاء الازمة المالية في كردستان"، مطالبين بـ "بصرف رواتبهم المتأخرة عبر المصارف التابعة للحكومة الاتحادية".

وفي وقت سابق من اليوم، أقدم الموظفون المتحجون في محافظة السليمانية، على غلق الطرق الرئيسية في المحافظة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "المئات من الموظفين المتحجين في محافظة السليمانية، أقدموا على قطع الطرق الرئيسة بالمحافظة، فيما قرروا الاضراب عن الدوام لعدة ايام حتى تنفيذ مطلبهم وصرف رواتبهم المتأخرة".

واضاف، أن الموظفين توجهوا نحو مبنى المحكمة والمحافظة في السليمانية، لتنظيم وقفة احتجاجية يطالبون فيها بصرف رواتبهم".

ويستمر العديد من موظفي الإقليم والملاكات التدريسية ولاسيما في محافظة السليمانية بالتظاهر للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ اشهر عديدة وسط عجز بغداد واربيل عن حل الازمة جذرياً، والاكتفاء بحلول "مؤقتة" و"ترقيعية"، بحسب مراقبين للشأن السياسي والاقتصادي.

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