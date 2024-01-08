2024-01-08 12:42:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الاثنين، عن اجتماع من المقرر عقده غداً يتعلق بموعد انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب خلفا لمحمد الحلبوسي.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رؤساء الكتل النيابية سيعقدون يوم غد الثلاثاء اجتماعا في مبنى البرلمان بحضور هيئة رئاسة مجلس النواب من أجل الاتفاق على تحديد موعد عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد".

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).