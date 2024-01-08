النفط يسعى لاغتنام فترة التوقف لترميم صفوف الفريق

2024-01-08 12:44:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارتسعى إدارة نادي النفط الرياضي لاستغلال فترة توقف مباريات دوري نجوم العراق للمحترفين لكرة القدم والتي تأتي تزامناً مع منافسات امم آسيا، لترميم صفوف الفريق والعودة به الى مربع الاندية الكبار .وقال مدير المكتب الاعلامي لنادي النفط الرياضي جمعة الثامر لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" الهيأة الإدارية اجتمعت بالكادر التدريبي لفريق كرة القدم بقيادة المدرب باسم قاسم لمناقشة مسيرة الفريق خلال مباريات الدوري وماتمخض عنها من نتائج ووضع الفريق في سلم الترتيب"، مبيناً أن" الجهاز الفني قدم دراسة مستوفية عن اوضاع الفريق والمستوى العام والعمل بجدية لاستغلال فترة التوقف لتشخيص الاخطاء الفردية والجماعية وتجاوز العثرات التي رافقت الفريق خلال الفترة الماضية بغية الارتقاء بمستوى الفريق والتقدم نحو المراكز المتقدمة".وأضاف الثامر أن " الادارة ابدت استعدادها لتوفير كل ميحتاجه الكادر التدريبي وتذليل المصاعب التي تواجه عملهم والتوجه خلال فترة التوقف لترميم صفوف الفريق من خلال تسريح اللاعبين واستقطاب لاعبين جدد ".وتابع الثامر أن" فريق كرة النفط سيباشر تدريباته اليوم وهنالك منهاج متكامل ومباريات ودية لرفع وتيرة الاستعداد قبل عودة الدوري وانطلاق بطولة كأس العراق".ويحتل فريق النفط المركز الحادي عشر في جدول الترتيب العام لمنافسة دوري نجوم العراق للمحترفين ومعه 15 نقطة جمعها من ثلاثة انتصارات وستة تعادلات، بينما خسر في ثلاث مباريات فقط .