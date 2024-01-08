نيجيرفان بارزاني: إقليم كوردستان لا يشكل تهديدا لدول الجوار وخاصة ايران

2024-01-08 12:50:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ زار رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، القنصلية الايرانية في اربيل للتعزية بانفجاري كرمان، فيما أكد أن الإقليم لا يشكل أي تهديد لدول الجوار وخاصة إيران.

وقال نيجيرفان بارزاني في حديث للصحفيين على هامش الزيارة، "جئنا إلى القنصلية الإيرانية في أربيل لتعزية الشعب الإيراني عموما ومدينة كرمان خصوصا بهذا التفجير"، مشيراً إلى أن "داعش الإرهابية ظاهرة في منطقتنا وأكدنا مع إيران على استمرار التعاون والعمل سوية".

وأضاف أن "‏الجمهورية الإسلامية الإيرانية جارة مهمة لنا ونريد لدينا علاقات جيدة دائما، وأعتقد أن لدينا علاقات جيدة في الوقت الحالي مع إيران ونتمنى أن تصبح أفضل لأننا جيران".

وأشار إلى أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ساعدتنا في الأماكن التي احتجنا فيها إلى المساعدة".

وتابع قائلا "‏أكدنا في السابق والآن أيضا أننا لن نشكل تهديدا لدول الجوار وخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".