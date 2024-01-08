غرفة تجارة أربيل تنتخب رئيسها ونائبيه.. صور

2024-01-08 12:56:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن انتخاب رئيس غرفة تجارة أربيل ونائبيه، وممثلين عنه داخل غرفة تجارة الإقليم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه بعد انتخاب مجلس غرفة تجارة إقليم كوردستان، من محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، ورقابة اللجنة العليا المختصة من رئاسة مجلس وزراء الإقليم، قام مجلس غرف الإقليم بانتخاب رؤساء غرف تجارة الإقليم ونوابهم، في الاجتماع الذي أقيم في أربيل.

وأضاف أن التصويت على مستوى مجلس غرفة تجارة أربيل، فقد تم انتخاب كيلان عزيز سعيد رئيساً للغرفة، وصلاح سعيد كاميران، نائب رئيس، وكل من لاوان جمال، وأسماء سعيد ممثلين عن غرفة تجارة أربيل في اتحاد غرف تجارة الإقليم.

وأشار إلى أن الرئيس الجديد كيلان عزيز سعيد، قال في كلمته عقب انتخابه، إنه "لدينا في اقليم كوردستان غرفة التجارة والصناعة الذي يتكون من محافظات الإقليم الأربعة (أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة)، والآن لدينا مجموعة من أعضاء المجلس، وهذا الاتحاد يمثل غرف التجارة في الإقليم على مستوى العراق، ودول الجوار والسياسات الخارجية".

يشار إلى أن يوم الخميس الماضي، جرى انتخابات رئيس ونائبي غرفة تجارة وصناعة السليمانية بمشاركة جميع الأعضاء المنتخبين في الدورة الثانية عشر للغرفة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية ان غرفة تجارة وصناعة السليمانية، انتخبت صباح اليوم، نوزاد غفور، رئيسا لها، للدورة الـ12، وانتخاب شني اختيار، ومحمد رسول، نائبين لنفس الدورة بمشاركة 13 عضوا.

وفي تشرين الثاني، أجريت انتخابات غرف التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، فيما تم انتخاب أول دورة في عام 2006.