2024-01-08 13:06:00 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلامي

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، عن إجراءاتها تجاه مخالفتي "التفحيط" وقيادة "الأحداث" للمركبات، فيما أشارت إلى أن غرامة "التفحيط" تصل إلى 200 ألف دينار.

وقال المتحدث باسم المديرية العميد زياد القيسي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ظاهرة (تفحيط) المركبات تدخل ضمن المادة القانونية التي تشير إلى محاسبة السائقين الذين يقودون مركباتهم بتهور ومن دون انضباط"، مؤكداً "توجيه جميع مفارز مديرية المرور العامة، بمحاسبة سائقي المركبات الذين يقومون بهذه المخالفة".

وأضاف القيسي، أن "الغرامة المالية على مخالفة (تفحيط) المركبات، أي قيادة المركبة بتهور تبلغ 200 ألف دينار".

وأشار إلى، أن "المفارز المرورية تحاسب سائقي المركبات دون السن القانونية (الأحداث)، وفق قانون المرور رقم 8 لسنة 2019".