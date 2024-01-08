2024-01-08 13:08:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أثار تعطل إحدى طائرات شركة فلاي بغداد، اليوم الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، امتعاض المسافرين على متنها، بعد "حبسهم" داخلها لمدة ساعتين ونصف.

وأظهر مقطع مصور حصلت عليه "بغداد اليوم"، امتعاضًا شديدًا من قبل ركاب الطائرة بعد تعطلها لأكثر من ساعتين ونصف، وعدم الاقلاع بهم ولا السماح لهم بالنزول.

واشتكى ركاب طاعنين في السن من الأجواء غير المريحة داخل الطائرة بعد تعطلها معتبرين ذلك "حبس لهم".

يشار الى انه بين فترة وأخرى تصدر شكاوى من مسافرين بخصوص تأخير رحلات شركة "فلاي بغداد"، فضلًا عن معرقلات أخرى يواجهونها عند السفر.

وفي وقت سابق من آب 2023، قال المختص في قطاع الطيران، فارس الجواري، إن "فلاي بغداد لديها وجهات طيران كثيرة وتسويقها يوحي لامتلاكها أكثر من 25 طائرة وليس 11 كما هو على الواقع، ولديها كل هذه المشاكل حيث عندما تتعطل إحدى طائراتها في مطار معين لا يوجد بديل يذهب لها، ليكمل الرحلة كما تعمل الشركات عالمية الرصينة"، مشيرًا إلى أنّ "شركات الطيران يجب معرفتها بأن الأمر لا يقتصر على جني الأموال فقط، بل يجب تقديم خدمة تليق بالمسافر بأدق التفاصيل".

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