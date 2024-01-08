تحالف العزم: لا اتفاق بشأن انتخاب رئيس البرلمان الجديد وجلسة الاسبوع الجاري مستبعدة

2024-01-08 13:18:47 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد تحالف العزم، اليوم الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، عدم حصول أي اتفاق بشأن انتخاب رئيس البرلمان الجديد ما بين الأطراف السياسية.

وقال القيادي في التحالف فارس الفارس في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الحوارات ما بين كل الأطراف السياسية مستمرة ومتواصلة بشأن انتخاب رئيس البرلمان الجديد، لكن لغاية هذه الساعة لا يوجد أي اتفاق بهذا الخصوص والخلافات مازالت قائمة".

وبين الفارس اننا "نستبعد عقد أي جلسة خلال الأسبوع الحالي لانتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد، ونعتقد ان القضية تحتاج مزيد من الوقت لغرض الحوار والتفاوض والوصول الى تفاهمات ما بين كل الأطراف السياسية".

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).